Хабаровчанина задержали за кражу техники и алкоголя

В полицию обратились представители магазинов бытовой техники. По камерам видеонаблюдения они увидели мужчину, ворующего товары из торгового зала. Как выяснилось, один и тот же человек в течение июля пять раз выносил из магазина технику — автопроигрыватель, наушники и колонку. Ущерб составил 65 тысяч рублей. Во время очередного визита злоумышленника охранники остановили его и вызвали полицию, которая задержала правонарушителя. Ранее 37-летний задержанный неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи из магазинов и отбывал за это наказание. Украденную технику мужчина продавал прохожим на улице, и выручил за нее около 20 тысяч рублей. Полицейские так же узнали, что мужчина причастен к краже алкоголя на сумму около 5 тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела. С подозреваемого взяли подписку о невыезде.