На «Красноярских Столбах» за день спасли двух туристов

Днем к дежурным обратился 25-летний мужчина. Во время прогулки его укусило насекомое, предположительно шершень, после чего у него началась острая реакция организма — резко повысилось артериальное давление. Спасатели оперативно доставили молодого человека к улице Свердловской, где передали его бригаде скорой помощи.