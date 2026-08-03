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На «Красноярских Столбах» за день спасли двух туристов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 2 августа краевые спасатели дважды приходили на помощь посетителям национального парка «Красноярские Столбы».

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 2 августа краевые спасатели дважды приходили на помощь посетителям национального парка «Красноярские Столбы».

Днем к дежурным обратился 25-летний мужчина. Во время прогулки его укусило насекомое, предположительно шершень, после чего у него началась острая реакция организма — резко повысилось артериальное давление. Спасатели оперативно доставили молодого человека к улице Свердловской, где передали его бригаде скорой помощи.

Вечером помощь понадобилась еще одному туристу. При подъеме на вершину Четвертого Столба 44-летний мужчина получил травму ноги и не смог самостоятельно спуститься со скалы. Спасатели с использованием альпинистского оборудования эвакуировали пострадавшего и передали его медикам.

По данным краевых спасателей, с начала лета на территории национального зарегистрировано уже 20 случаев травматизма.