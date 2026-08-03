За день в водоемах Красноярского края утонули двое

Накануне, в воскресенье, в двух муниципальных округах Красноярского края зафиксированы трагические инциденты на водоемах. Об этом сообщили в краевом главке МЧС. В Енисейском округе на реке Енисей в районе села Южаково утонул человек. Для проведения водолазных работ привлекли специалистов краевого поисково-спасательного отряда. В Боготольском округе на реке Чулым вблизи поселка Красный завод обнаружено тело погибшего. Его заметили очевидцы. На место происшествия выдвинулась следственно-оперативная группа полиции для установления всех обстоятельств произошедшего. Главное управление МЧС России по Красноярскому краю призывает жителей соблюдать меры безопасности: Отдыхайте на пляжах, прошедших проверку и имеющих официальное разрешение на работу. Исключите купание в нетрезвом виде. Обеспечьте постоянный контроль за детьми и подростками во время их нахождения у воды.