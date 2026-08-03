В СИЗО-6 Сосновоборска устроили гендер-пати

История пары началась в 2014 году в поселке Старцево, где раньше находился изолятор. Екатерина проходила службу в отделе специального учета, а Алексей — в должности младшего инспектора дежурной службы. Рабочие отношения переросли в искренние чувства и в 2017 году пара поженилась. У супругов есть сын и дочь, вскоре они станут многодетной семьей.