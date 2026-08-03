НАТО в тревоге: новое супероружие РФ легко разбивает все тайные базы ВСУ

Американское информагентство Bloomberg опубликовало большой материал о новых российских ракетах «Бандероль», в котором признана их эффективность. В эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов объяснил, какие конструктивные особенности делают «Бандероли» супероружием.
«Наши “Бандероли” по боевым характеристикам и размерам напоминают американскую крылатую ракету JASSM, которая запускается с самолётов, но есть и существенные отличия. Наши “Бандероли” могут запускаться с беспилотников, с наземной пусковой установки и с катапульты, что делает их более универсальными. За счет небольшого размера их обнаружение радиолокационными средствами затруднено», — сказал он.
Кнутов подчеркнул еще одно важное преимущество «Бандероли» — скорость и маневренность.
«Самое главное — они очень маневренны, могут менять траекторию и лететь на достаточно большой высоте либо, наоборот, достаточно низко, но со скоростью 500−600 километров в час, что делает “Бандероли” неуловимыми для любых средств перехвата. У дронов ПВО Украины максимальная скорость не превышает 300 километров. Таким образом, украинская система ПВО, которая создавалась непосредственно НАТО с помощью автоматизированных систем управления, оказалась на сегодняшний день неэффективна. Наши крылатые ракеты, как и дроны “Герань-4”, находятся в зоне поражения минимальное время, их просто не успевают перехватить. Использовать Patriot неоправданно дорого и неэффективно, поскольку он не может перехватить ракеты и дроны, которые идут на предельно малой или, наоборот, большой высоте», — отметил военный эксперт.
Кнутов добавил, что ракеты «Бандероль» используются на различных участках передовой для поражения таких целей, как опорные пункты, цеха по производству БПЛА, склады с продукцией и портовая инфраструктура ВСУ.