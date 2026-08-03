В МВД рассказали, как полицейские распознают поддельные паспорта

«Московские полицейские действительно выявляют поддельные паспорта. Эта ситуация не имеет, к счастью, массового характера. Случаи разовые, но тем не менее мы такие вещи выявляем. Паспорта, прежде всего, проверяются по тем степеням защиты, которые существуют и предусмотрены законодательством», — сказал он.