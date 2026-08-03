В МВД рассказали, как полицейские распознают поддельные паспорта

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Несколько степеней защиты паспорта гражданина РФ помогают полицейским выявить подделку, в том числе биколор-армированная нить, которая сшивает каждый документ. Об этом в интервью ТАСС сообщил начальник пресс-службы столичного ГУ МВД России Владимир Васенин.
«Московские полицейские действительно выявляют поддельные паспорта. Эта ситуация не имеет, к счастью, массового характера. Случаи разовые, но тем не менее мы такие вещи выявляем. Паспорта, прежде всего, проверяются по тем степеням защиты, которые существуют и предусмотрены законодательством», — сказал он.
Например, по словам Васенина, мало кто знает, что в паспорт вшита так называемая биколор-армированная нить. «Это двухцветная нить, которая светится определенным светом в ультрафиолете и сшивает каждый паспорт гражданина Российской Федерации», — пояснил он.
Начальник пресс-службы также рассказал, что полицейские проводят сверку по базам данных. «У нас есть определенные сведения, занесенные в базу данных. Когда человек предъявляет нам паспорт поддельный, например, может не совпадать номер, не совпадать фотография в базе данных», — отметил он.
В целом у полицейских большое количество инструментов, которые позволяют выявить и пресечь использование поддельного паспорта гражданина Российской Федерации.