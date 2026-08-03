Спасатели эвакуировали с Эльбруса туриста из Новосибирска, повредившего ногу

Мужчина повредил ногу на высоте 5100 метров и запросил помощь. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии.
Инцидент произошёл 2 августа 2026 года. По информации спасателей, пострадавший не был зарегистрирован в МЧС. На место оперативно выдвинулись трое спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда.
Альпиниста спустили на поляну Азау, где ему была предложена медицинская помощь. Однако от госпитализации он отказался.
В МЧС напоминают: горы — зона повышенной опасности. Ведомство настоятельно рекомендует быть предельно внимательными на туристических маршрутах.
Ранее Сиб.фм сообщал о том, что на Бугринской косе тонущий мужчина едва не утянул за собой другого отдыхающего, который пришёл к нему на помощь.