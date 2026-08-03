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В ГД призвали ввести подарки для новорожденных во всех регионах

Презенты должны получать все семьи, независимо от их жизненной ситуации и количества детей, отметила первый зампред комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Подарочные комплекты для новорожденных нужно выдавать во всех регионах страны и всем семьям, независимо от их жизненной ситуации и количества детей. Об этом ТАСС заявила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, председатель «Союза матерей» Татьяна Буцкая («Единая Россия»).

«По всей стране подарок для новорожденных точно должен быть, и я уверена, что будет», — сказала парламентарий.

По ее словам, это не просто социальная мера поддержки, а показатель того, что государству важен каждый рожденный ребенок, вне зависимости от того, в каком регионе он появился на свет. При этом наполнение подарочных комплектов тоже не должно сильно различаться. «Не может быть такого, что в одном регионе у нас выдается большая коробка с подарками, а в другом — маленький пакетик с блокнотиком», — отметила парламентарий. «Точно мы не должны делить детей по тому, каким ребенок по счету родился — “за первого ребенка подарок даем, при рождении второго не даем, за третьего снова даем”, это не демографический подход. Также не демографический подход, когда мы начинаем поддерживать только семьи в определенной жизненной ситуации», — сказала Буцкая.

Кроме того, она подчеркнула важность поддержки российского производителя при комплектовании таких коробок.

Сейчас подарки для новорожденных предусмотрены в нескольких регионах России. Например, в Москве в состав набора входят в том числе детское белье, аксессуары для кормления, пеленания и купания, пустышки, погремушки, салфетки, мази и присыпки, при этом по выбору родителей вместо подарка можно получить компенсацию в 20 тыс. рублей.

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