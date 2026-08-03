В ГД призвали ввести подарки для новорожденных во всех регионах

По ее словам, это не просто социальная мера поддержки, а показатель того, что государству важен каждый рожденный ребенок, вне зависимости от того, в каком регионе он появился на свет. При этом наполнение подарочных комплектов тоже не должно сильно различаться. «Не может быть такого, что в одном регионе у нас выдается большая коробка с подарками, а в другом — маленький пакетик с блокнотиком», — отметила парламентарий. «Точно мы не должны делить детей по тому, каким ребенок по счету родился — “за первого ребенка подарок даем, при рождении второго не даем, за третьего снова даем”, это не демографический подход. Также не демографический подход, когда мы начинаем поддерживать только семьи в определенной жизненной ситуации», — сказала Буцкая.