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Хабаровский боец отремонтировал технику под обстрелами врага на СВО

За выполнение задачи Иван Мохов награждён медалью Жукова.

Старший сержант из Хабаровского края Иван Мохов организовал ремонт и эвакуацию повреждённой техники с линии боевого соприкосновения в зоне СВО. Машины удалось вывести из зоны огневого воздействия и не допустить их захвата, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

Боец, проходящий службу в соединении материально-технического обеспечения ВВО, получил задание забрать технику, повреждённую после огневого налёта украинских нацистов. Несмотря на продолжавшиеся обстрелы, Мохов оценил обстановку и провёл автомобиль через опасный участок.

Добравшись до своих, сержант организовал маскировку отделения технического обслуживания. После этого военнослужащие приступили к ремонту повреждённых машин одного из подразделений российской группировки войск. Затем уже отлаженную технику эвакуировали из-под огня: благодаря этому её удалось сохранить и вернуть в расположение подразделения.

За выполнение задачи Иван Мохов награждён медалью Жукова.