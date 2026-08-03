Хабаровский боец отремонтировал технику под обстрелами врага на СВО

Старший сержант из Хабаровского края Иван Мохов организовал ремонт и эвакуацию повреждённой техники с линии боевого соприкосновения в зоне СВО. Машины удалось вывести из зоны огневого воздействия и не допустить их захвата, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
Боец, проходящий службу в соединении материально-технического обеспечения ВВО, получил задание забрать технику, повреждённую после огневого налёта украинских нацистов. Несмотря на продолжавшиеся обстрелы, Мохов оценил обстановку и провёл автомобиль через опасный участок.
Добравшись до своих, сержант организовал маскировку отделения технического обслуживания. После этого военнослужащие приступили к ремонту повреждённых машин одного из подразделений российской группировки войск. Затем уже отлаженную технику эвакуировали из-под огня: благодаря этому её удалось сохранить и вернуть в расположение подразделения.
За выполнение задачи Иван Мохов награждён медалью Жукова.