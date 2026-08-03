Хабаровский боец отремонтировал технику под обстрелами врага на СВО

Добравшись до своих, сержант организовал маскировку отделения технического обслуживания. После этого военнослужащие приступили к ремонту повреждённых машин одного из подразделений российской группировки войск. Затем уже отлаженную технику эвакуировали из-под огня: благодаря этому её удалось сохранить и вернуть в расположение подразделения.