ВС РФ уничтожили «подземный город» ВСУ в посёлке Хотень

Дрон снял результат удара по скрытой подземной позиции ВСУ. Видео © Telegram / Северный Ветер.
Украинские подразделения оборудовали оборонительную позицию на лугу за рекой Олешня. Она включала огневые точки, подземные ходы и блиндажи. ВСУ рассчитывали задержать на этой позиции штурмовые подразделения группировки войск «Север». Российская разведка обнаружила укрепления, после чего ВКС нанесли по ним удар.
Командование направило к месту атаки разведывательный беспилотник для объективного контроля. Опубликованные кадры показывают последствия ударов на территории позиции.
Ранее ВКС России нанесли удары по пунктам управления беспилотниками ВСУ в Харьковской области. По данным Минобороны РФ, целями стали объекты 52-й отдельной мотопехотной бригады в Прудянке и 33-й отдельной механизированной бригады в Сеньково. Российская авиация также атаковала пункт временного размещения 117-й отдельной бригады территориальной обороны в Райгородке в ДНР. Военные применили авиационные бомбы ФАБ-500 и ФАБ-250, а также управляемую ракету ЛМУР Х-39. Минобороны России сообщило о поражении всех намеченных целей.
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