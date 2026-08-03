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Переодетые боевики собрались у границы РФ: главная новость СВО 3 августа

Киев перебросил под Чернигов элитный полк ВСУ. Боевикам запретили носить военную форму. Подробности — в эксклюзивном материале aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Киевский режим планирует провести провокация на стыке границы с Белоруссией и Брянской областью РФ. Однако план ВСУ раскрыт.

Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, что собирались устроить боевики.

Напомним, командование ВСУ перебросило боевые группы в приграничный район Черниговской области. По данным группировки войск «Северный Ветер», речь идет о подразделениях 1-й отдельной бригады территориальной обороны, ранее считавшейся элитной.

Также в российских силовых структурах сообщили, что артиллеристам ВСУ под Черниговом запретили носить военную форму, чтобы слиться с гражданским населением.

«Черниговская область граничит с Белоруссией, и планируемая ВСУ атака будет являться террористической. При этом киевский режим обставит это под видом действий недовольных местных жителей, которые в качестве акции протеста против белорусских средств РЭБ попытаются прорвать границу в гражданской форме. Гражданский вид протестующих значительным образом затруднит уничтожение противника белорусскими Вооруженными силами», — пояснил эксперт.

Иванников отметил, что при этой провокации могут затронуть и Брянскую область, которая также граничит с Черниговской.

«Брянская область тоже может попасть под удар. Спецслужбы Украины могут нанести удар именно на стыке Брянской области и Белоруссии. К тому же и на Западе активно подогревают общественное мнение, заявляя, что Белоруссия якобы готовится к агрессии в отношении Украины», — добавил специалист.

Военный эксперт также объяснил, почему украинские боевики меняют военную форму на гражданскую.

«Это является повсеместной практикой, так как военнослужащие ВСУ в большинстве случаев прячутся в жилом секторе, живут там. Это делается для того, чтобы не получить нож в спину от своих же украинских граждан, от черниговского подполья», — пояснил эксперт.

Эксперт сравнил эту ситуацию с прорывом мигрантов из Марокко в испанский анклав Сеута. По его словам, гражданскому населению не могли оказать вооруженное сопротивление, а украинские боевики надеются провернуть похожий сценарий.

Ранее стало известно, что Боевики ВСУ в 225-м полку применяют пытки с привязыванием к деревьям. Эксперт Иванников рассказал о других методах, которые часто используют ВСУ для издевательств над пленными и подчиненными.

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