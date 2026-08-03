Переодетые боевики собрались у границы РФ: главная новость СВО 3 августа

«Брянская область тоже может попасть под удар. Спецслужбы Украины могут нанести удар именно на стыке Брянской области и Белоруссии. К тому же и на Западе активно подогревают общественное мнение, заявляя, что Белоруссия якобы готовится к агрессии в отношении Украины», — добавил специалист.