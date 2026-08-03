Киевский режим планирует провести провокация на стыке границы с Белоруссией и Брянской областью РФ. Однако план ВСУ раскрыт.
Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, что собирались устроить боевики.
Напомним, командование ВСУ перебросило боевые группы в приграничный район Черниговской области. По данным группировки войск «Северный Ветер», речь идет о подразделениях 1-й отдельной бригады территориальной обороны, ранее считавшейся элитной.
Также в российских силовых структурах сообщили, что артиллеристам ВСУ под Черниговом запретили носить военную форму, чтобы слиться с гражданским населением.
«Черниговская область граничит с Белоруссией, и планируемая ВСУ атака будет являться террористической. При этом киевский режим обставит это под видом действий недовольных местных жителей, которые в качестве акции протеста против белорусских средств РЭБ попытаются прорвать границу в гражданской форме. Гражданский вид протестующих значительным образом затруднит уничтожение противника белорусскими Вооруженными силами», — пояснил эксперт.
Иванников отметил, что при этой провокации могут затронуть и Брянскую область, которая также граничит с Черниговской.
«Брянская область тоже может попасть под удар. Спецслужбы Украины могут нанести удар именно на стыке Брянской области и Белоруссии. К тому же и на Западе активно подогревают общественное мнение, заявляя, что Белоруссия якобы готовится к агрессии в отношении Украины», — добавил специалист.
Военный эксперт также объяснил, почему украинские боевики меняют военную форму на гражданскую.
«Это является повсеместной практикой, так как военнослужащие ВСУ в большинстве случаев прячутся в жилом секторе, живут там. Это делается для того, чтобы не получить нож в спину от своих же украинских граждан, от черниговского подполья», — пояснил эксперт.
Эксперт сравнил эту ситуацию с прорывом мигрантов из Марокко в испанский анклав Сеута. По его словам, гражданскому населению не могли оказать вооруженное сопротивление, а украинские боевики надеются провернуть похожий сценарий.
Ранее стало известно, что Боевики ВСУ в 225-м полку применяют пытки с привязыванием к деревьям. Эксперт Иванников рассказал о других методах, которые часто используют ВСУ для издевательств над пленными и подчиненными.