Михаил Филичев назначен на пост прокурора Приморского края

Нового руководителя представил заместитель Генерального прокурора России Виктор Мельник. На встрече присутствовали представители правоохранительных органов, государственной власти, судебного корпуса и коллектив региональной прокуратуры. Виктор Мельник отметил большой опыт работы Михаила Филичева на руководящих должностях и выразил уверенность в дальнейшей эффективной работе краевого ведомства.