Михаил Филичев назначен на пост прокурора Приморского края

В Приморье официально представили нового прокурора края. На эту должность указом президента России назначен государственный советник юстиции Михаил Филичев. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Нового руководителя представил заместитель Генерального прокурора России Виктор Мельник. На встрече присутствовали представители правоохранительных органов, государственной власти, судебного корпуса и коллектив региональной прокуратуры. Виктор Мельник отметил большой опыт работы Михаила Филичева на руководящих должностях и выразил уверенность в дальнейшей эффективной работе краевого ведомства.
«В своем приветственном слове прокурор Приморья отметил, что приложит необходимые усилия для обеспечения верховенства закона, защиты прав и законных интересов жителей региона», — рассказали в прокуратуре Приморского края.
Новый руководитель надзорного ведомства приступил к своим обязанностям.