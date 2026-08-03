«СКА-Хабаровск» проиграл «Уралу» в первом домашнем матче сезона 2026/27

ФК «СКА-Хабаровск» потерпел поражение в первом домашнем матче чемпионата России сезона 2026/27. Победу со счетом 0:3 одержал екатеринбургский «Урал». Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», игру 2 августа посетили более 4 тысяч зрителей.
Первый тайм завершился без голов. Во второй половине встречи нападающий «Урала» Мартин Секулич оформил дубль, забив мячи в ворота «СКА-Хабаровска» на 50-й и 59-й минутах. Второй гол он реализовал с пенальти. Армейцы были ближе всего к забитому голу в эпизоде с рывком к штрафной гостей юного Степана Глотова, его удар пришёлся в перекладину.
Третий мяч на счету нападающего Дениса Бокова, который и сделал счет разгромным.
— У нас было огромное желание показать сегодня хорошую игру, но оказалось, что мы просто не были готовы много бегать, причем с самого начала. Это моя ответственность. Не получилось вообще ничего, даже с учетом первого тайма. Был один момент, а так нечего сказать, нечего комментировать, потому что игра была ужасная. Бег определяет тактику, и мы не смогли ничего сделать, не показали движения. Такая получилась первая игра. Пришло столько болельщиков. Лично мне очень стыдно. Я извиняюсь перед болельщиками за такую игру, — прокомментировал главный тренер «СКА-Хабаровск» Михаил Семенов.
Второй домашний матч армейцы проведут 9 августа против костромского «Спартака».