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«СКА-Хабаровск» проиграл «Уралу» в первом домашнем матче сезона 2026/27

Встреча завершилась со счётом 0:3 в пользу гостей.

Источник: Хабаровский край сегодня

ФК «СКА-Хабаровск» потерпел поражение в первом домашнем матче чемпионата России сезона 2026/27. Победу со счетом 0:3 одержал екатеринбургский «Урал». Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», игру 2 августа посетили более 4 тысяч зрителей.

Первый тайм завершился без голов. Во второй половине встречи нападающий «Урала» Мартин Секулич оформил дубль, забив мячи в ворота «СКА-Хабаровска» на 50-й и 59-й минутах. Второй гол он реализовал с пенальти. Армейцы были ближе всего к забитому голу в эпизоде с рывком к штрафной гостей юного Степана Глотова, его удар пришёлся в перекладину.

Третий мяч на счету нападающего Дениса Бокова, который и сделал счет разгромным.

— У нас было огромное желание показать сегодня хорошую игру, но оказалось, что мы просто не были готовы много бегать, причем с самого начала. Это моя ответственность. Не получилось вообще ничего, даже с учетом первого тайма. Был один момент, а так нечего сказать, нечего комментировать, потому что игра была ужасная. Бег определяет тактику, и мы не смогли ничего сделать, не показали движения. Такая получилась первая игра. Пришло столько болельщиков. Лично мне очень стыдно. Я извиняюсь перед болельщиками за такую игру, — прокомментировал главный тренер «СКА-Хабаровск» Михаил Семенов.

Второй домашний матч армейцы проведут 9 августа против костромского «Спартака».