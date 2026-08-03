«СКА-Хабаровск» проиграл «Уралу» в первом домашнем матче сезона 2026/27

— У нас было огромное желание показать сегодня хорошую игру, но оказалось, что мы просто не были готовы много бегать, причем с самого начала. Это моя ответственность. Не получилось вообще ничего, даже с учетом первого тайма. Был один момент, а так нечего сказать, нечего комментировать, потому что игра была ужасная. Бег определяет тактику, и мы не смогли ничего сделать, не показали движения. Такая получилась первая игра. Пришло столько болельщиков. Лично мне очень стыдно. Я извиняюсь перед болельщиками за такую игру, — прокомментировал главный тренер «СКА-Хабаровск» Михаил Семенов.