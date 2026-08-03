МВД России: Число преступлений среди подростков снизилось на 6% в 2026 году

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин выступил за ужесточение ответственности родителей за преступления, которые совершают их несовершеннолетние дети. Он заявил, что нынешние административные меры могут быть недостаточными и требуют пересмотра. По словам Бастрыкина, для отдельных случаев стоит рассмотреть введение уголовной ответственности для родителей.