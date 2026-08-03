Димаш Кудайберген выпускает песню на турецком языке

«Мы завершаем последние штрихи к нашей новой песне Yazgı. Мне не терпится выпустить ее… Если вы не возражаете, мы представим ее уже завтра. Надеюсь, она вам понравится. Спасибо, что вы со мной. Люблю вас», — написал певец.