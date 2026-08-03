Фотовыставка «Посмотри в глаза героям» открылась в Иркутске

«Идея названия родилась из нашего общего чувства. Мы, родные, потерявшие близких, заметили, как изменились глаза ребят, когда они попали в зону спецоперации, — стали мужественнее, серьезнее. Там они все в балаклавах и узнают друг друга по глазам. А еще глаза — это зеркало души. Наша цель — показать, что наши герои шли на СВО по зову сердца, они истинные патриоты, у которых были свои жизненные принципы», — рассказала руководитель Иркутского отделения общественной организации «Вечная память героям», мама участника СВО, кавалера ордена Мужества Николая Кожокаря Наталия Кожокарь.