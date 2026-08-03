Фотовыставка «Посмотри в глаза героям» открылась в Иркутске

На мероприятии присутствовали члены Иркутского филиала Межрегиональной общественной организации по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Вечная память героям», а также слушатели и преподаватели учреждения.
«Идея названия родилась из нашего общего чувства. Мы, родные, потерявшие близких, заметили, как изменились глаза ребят, когда они попали в зону спецоперации, — стали мужественнее, серьезнее. Там они все в балаклавах и узнают друг друга по глазам. А еще глаза — это зеркало души. Наша цель — показать, что наши герои шли на СВО по зову сердца, они истинные патриоты, у которых были свои жизненные принципы», — рассказала руководитель Иркутского отделения общественной организации «Вечная память героям», мама участника СВО, кавалера ордена Мужества Николая Кожокаря Наталия Кожокарь.
Начальник Восточно-Сибирского института МВД РФ, полковник полиции Александр Урюпин отметил важность подобных мероприятий для воспитания молодого поколения защитников правопорядка.
«Мы как никто другой понимаем, что такое долг и честь. Наши курсанты и слушатели — будущие защитники правопорядка — должны с первых дней учебы знать, насколько хрупок мир и какой ценой он достается. Эти портреты — не просто лица. Это их ровесники, такие же парни, которые могли бы сидеть за партами, растить детей, строить планы. Но они встали на защиту страны и отдали самое ценное — жизнь», — отметил Александр Урюпин.
Начальник управления культуры администрации Иркутска Ольга Стрекаловская выразила готовность поддержать проект и организовать показ экспозиции на площадках города.
«Мы с удовольствием представим эту выставку в городских учреждениях культуры. Ее формат очень информативен, она рассказывает о парнях, которые жили в Иркутске. Вместе с их семьями мы гордимся подвигом каждого из них. Важно, что такие проекты помогают воспитывать молодежь на примерах настоящих героев», — прокомментировала Ольга Стрекаловская.
Экспозиция организована Иркутским филиалом общественной организации «Вечная память героям» при поддержке администрации города. Инициатива проведения выставки принадлежит руководству института МВД, предоставившему площадку для ее размещения.
До середины августа фотовыставка будет работать в стенах института. Посетить ее смогут только сотрудники, курсанты и слушатели ВСИ МВД.
В августе появится электронная версия, чтобы ознакомиться с фотографиями мог каждый житель города, сообщает пресс-служба мэрии. После завершения работы в Иркутске экспозиция в онлайн-формате отправится в Красноярск для показа на Всероссийском слете семей погибших, а затем будет представлена в Москве на День Героя Отечества (9 декабря).
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