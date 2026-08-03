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Братья из Иркутска предстанут перед судом за кражу смартфона стоимостью 284 тысячи рублей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В октябре 2025 года сотрудники красноярского магазина техники обнаружили во время инвентаризации пропажу дорогостоящего смартфона. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как двое молодых людей подошли к витрине и незаметно забрали гаджет.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В октябре 2025 года сотрудники красноярского магазина техники обнаружили во время инвентаризации пропажу дорогостоящего смартфона. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как двое молодых людей подошли к витрине и незаметно забрали гаджет.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемых. Ими оказались двоюродные братья из Иркутска, обоим около 20 лет.

Старший ранее был судим за имущественные преступления.

Молодые люди ехали в Москву на заработки, однако по дороге узнали, что предложенной работы уже нет, и временно остались в Красноярске. По версии следствия, похищенный телефон они выставили на сайте объявлений и продали за 140 тысяч рублей — почти вдвое дешевле его стоимости.

Расследование уголовного дела завершено. Обвиняемым грозит до шести лет лишения свободы. До суда оба останутся под стражей, сообщили в краевом МВД.