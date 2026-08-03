Братья из Иркутска предстанут перед судом за кражу смартфона стоимостью 284 тысячи рублей

Молодые люди ехали в Москву на заработки, однако по дороге узнали, что предложенной работы уже нет, и временно остались в Красноярске. По версии следствия, похищенный телефон они выставили на сайте объявлений и продали за 140 тысяч рублей — почти вдвое дешевле его стоимости.