Энергетики Новосибирской области продлили режим повышенной готовности

Ранее редакция «Om1 Новосибирск» сообщала о заметных событиях городской жизни: самолёты не смогли сесть в Омске и ушли в Новосибирск, синоптики предупредили о резком перепаде температуры от +29 до +12 градусов на предстоящей неделе, а также о массовом ДТП на Станционной, где столкнулись шесть машин, и последствиях аварии. Больше новостей о жизни Новосибирска, городских изменениях и важных событиях — на «Om1 Новосибирск».