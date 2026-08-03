Энергетики Новосибирской области продлили режим повышенной готовности

«Россети Новосибирск» продлили режим повышенной готовности до 08:00 4 августа. Решение приняли из-за ожидаемых гроз и усиления ветра, которые могут повредить линии электропередачи и привести к перебоям со светом.
К устранению возможных аварий готовы 202 бригады, более 780 энергетиков и 455 единиц техники. В резерве также находятся 18 передвижных генераторов общей мощностью 3,74 мегаватта.
«Энергетики просят соблюдать правила безопасности вблизи ЛЭП и других энергообъектов», — отметили в компании.
К оборванным проводам нельзя приближаться ближе чем на восемь метров. Самостоятельно восстанавливать электроснабжение также запрещено.
Сообщить об отключении электричества можно по номеру 112 или на круглосуточную бесплатную «Светлую линию»: 8−800−220−0−220.
Ранее редакция «Om1 Новосибирск» сообщала о заметных событиях городской жизни: самолёты не смогли сесть в Омске и ушли в Новосибирск, синоптики предупредили о резком перепаде температуры от +29 до +12 градусов на предстоящей неделе, а также о массовом ДТП на Станционной, где столкнулись шесть машин, и последствиях аварии. Больше новостей о жизни Новосибирска, городских изменениях и важных событиях — на «Om1 Новосибирск».