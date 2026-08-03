Жительница ЕАО перевела мошенникам 206 тысяч рублей ради заработка на криптовалюте

При попытке перевести стартовый взнос в 100 тысяч рублей банк заблокировал операцию. Сотрудники кредитной организации заподозрили мошенничество. Однако аферисты оказались готовы к этому: куратор посоветовала дробить платежи. Женщина совершила два перевода по 50 тысяч рублей, а затем ещё два — по 53 272 рубля. После того как деньги поступили на счета злоумышленников, «наставник» перестал выходить на связь.