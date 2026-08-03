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В Иркутске завершилась первая смена трудовых отрядов подростков

Иркутск, НИА-Байкал — 31 июля в молодежном пространстве «Точка» состоялось торжественное закрытие первой смены флагманского проекта администрации города «Трудовые отряды подростков города Иркутска».

Источник: НИА Байкал

Ребят поздравили их кураторы, а также начальник управления по физической культуре, спорту и молодежной политике Николай Шевляков, начальник отдела по молодежной политике Илья Токарев.

Проект реализуется по поручению мэра Руслана Болотова. В 2026 году в нем принимают участие 72 подростка в возрасте от 14 до 17 лет. В течение месяца 36 ребят трудились в трех бригадах по профильным направлениям: работа в парках центральной части города совместно с МКУ «Городская среда», деятельность в сфере туризма и гостеприимства с МКУ «Информационно-туристская служба Иркутска», а также помощь сотрудникам АО «Горзеленхоз» в теплицах и лесопитомниках.

Как сообщает пресс-служба мэрии, все подростки были официально трудоустроены, работали по четыре часа пять дней в неделю. Вторая половина дня была посвящена образовательным и досуговым мероприятиям, которые организовали партнеры проекта — Иркутское региональное отделение Российских студенческих отрядов. Для ребят провели мастер-классы, тренинги на сплочение, встречи с успешными людьми города и экскурсии.

На церемонии закрытия смены кураторы обратились к участникам с теплыми словами и наставлениями. Они отметили, что за месяц ребята стали настоящей командой, прошли через трудности, научились работать и дружить.

«Я искренне вами горжусь. Первая смена — это всегда самое сложное и самое важное. Вы не побоялись, пришли, работали, знакомились, взрослели. Я помню себя 20 лет назад: так же, как и вы, в каникулы старался найти работу, чтобы быть полезным. И поверьте, этот опыт бесценен. Вы получили не просто первые деньги — вы получили уверенность, друзей, навыки. Теперь вы знаете, что такое настоящая команда», — сказал Николай Шевляков.

Десять лучших выпускников смены, которые не пропускали досуговые встречи и активно участвовали в жизни отряда, получили путевки на закрытие трудового семестра в Красноярске, где они смогут обменяться опытом с местными трудовыми отрядами. Ими стали: Варвара Казакова, Давид Лобко, Арина Минаева, Георгий Овсепян, Полина Донченко, Станислав Пономарев, Алина Савельева, Богдан Сандров, Дарья Чистякова и Валерия Рыбалка.

Завершилось мероприятие творческими номерами, которые ребята подготовили самостоятельно: стихи, песни и театральные постановки.

Вторая смена стартует 3 августа и продлится до конца месяца. В ней тоже примут участие 36 подростков. Они продолжат работу на тех же площадках и будут проходить досуговую программу от студенческих отрядов.