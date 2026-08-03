В Иркутске завершилась первая смена трудовых отрядов подростков

«Я искренне вами горжусь. Первая смена — это всегда самое сложное и самое важное. Вы не побоялись, пришли, работали, знакомились, взрослели. Я помню себя 20 лет назад: так же, как и вы, в каникулы старался найти работу, чтобы быть полезным. И поверьте, этот опыт бесценен. Вы получили не просто первые деньги — вы получили уверенность, друзей, навыки. Теперь вы знаете, что такое настоящая команда», — сказал Николай Шевляков.