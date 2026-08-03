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Месячная норма осадков выпала за выходные в Кунгуре и Осе

Также из-за обильных осадков из берегов вышла Усьва.

Месячная норма осадков выпала за выходные в Кунгуре и Осе, сообщает портал «Опасные природные явления Пермского края».

Сильные ливни привели к новым рекордным показателям. Так, за первые два дня августа в Кунгуре выпало 80 мм осадков (55 мм в субботу и 25 — в воскресенье). Аналогичная ситуация сложилась в Осе и на нескольких метеостанциях Свердловской области. Также из-за обильных дождей из берегов вышла река Усьва.

Специалисты рассказали, что в августе в Пермском крае не ожидается аномальной жары. Что касается осадков, то вновь вероятны обильные дожди. Первая рабочая неделя августа будет сухой и комфортной по температуре.