Месячная норма осадков выпала за выходные в Кунгуре и Осе

Сильные ливни привели к новым рекордным показателям. Так, за первые два дня августа в Кунгуре выпало 80 мм осадков (55 мм в субботу и 25 — в воскресенье). Аналогичная ситуация сложилась в Осе и на нескольких метеостанциях Свердловской области. Также из-за обильных дождей из берегов вышла река Усьва.