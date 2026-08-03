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Прямой эфир в TikTok обернулся судом для жительницы Актау

Жительницу Актау привлекли к административной ответственности после того, как во время прямого эфира в TikTok она использовала нецензурную лексику, передает Lada.kz.

Источник: Nur.kz

В Актау 44-летнюю местную жительницу привлекли к административной ответственности после прямого эфира в TikTok, в котором она использовала нецензурную лексику в адрес другого пользователя соцсети.

Как сообщили в Департаменте полиции Мангистауской области, запись трансляции сотрудники обнаружили во время мониторинга социальных сетей. На видео, опубликованном 12 июля, женщина употребляла нецензурные выражения, чем, как считают в ведомстве, нарушила общественный порядок.

Личность автора записи была установлена в ходе проверки. В отношении жительницы Актау составили административный протокол по статье 434 КоАП РК «Мелкое хулиганство».

«Материалы дела направили в специализированный административный суд, который должен принять процессуальное решение», — сообщили в полиции.

В ведомстве также напомнили, что публикация противоправного контента в интернете, в том числе во время прямых трансляций, не освобождает пользователей от ответственности.