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На «Красноярских Столбах» парню потребовалась помощь спасателей после укуса шершня

На «Красноярских Столбах» за день спасатели помогли двум пострадавшим.

На «Красноярских Столбах» за день спасатели помогли двум пострадавшим. Детали сообщили с КГКУ «Спасатель».

Днем 2 августа к спасателям, дежурившим на выдвижном посту нацпарка, обратился 25-летний парень. После укуса насекомого, предположительно шершня, у него резко подскочило давление, началась острая реакция. Спасатели доставили молодого человека до улицы Свердловской и передали медикам.

Кроме того, вечером на вершине Четвертого Столба травмировал ногу 44-летний мужчина. Спуститься самостоятельно он не мог. Спасатели с помощью альпинистского оборудования сняли его со скалы, транспортировали до Свердловской и передали врачам скорой.

С начала лета на «Красноярских Столбах» спасатели зафиксировали уже 20 случаев травматизма. В ведомстве призвали соблюдать меры безопасности на природе.

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