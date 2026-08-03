На «Красноярских Столбах» парню потребовалась помощь спасателей после укуса шершня

Кроме того, вечером на вершине Четвертого Столба травмировал ногу 44-летний мужчина. Спуститься самостоятельно он не мог. Спасатели с помощью альпинистского оборудования сняли его со скалы, транспортировали до Свердловской и передали врачам скорой.