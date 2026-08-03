Житель Камчатки пытался задушить жену — он получил срок

В феврале этого года 38-летний житель села Тиличики ругался с женой. Во время ссоры он начал душить супругу и угрожал ей убийством. Пострадавшая получила ушиб горла и другие травмы, не повлекшие вреда здоровью. Злоумышленник признал вину. Ему дали 10 месяцев в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.