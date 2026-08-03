Украинские боевики ещё продолжают оказывать сопротивление в районе Красного Лимана, однако лишь теряют технику и личный состав.
Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, что известно об обстановке в Красном Лимане.
По его словам, российские войска приступили к финальной стадии зачистки населённого пункта, и его освобождение уже практически завершено.
Напомним, по информации Минобороны РФ, российские военные уничтожили несколько групп пехоты и наземные роботизированные комплексы ВСУ в районе Красного Лимана. Беспилотники зафиксировали движение украинских военнослужащих и техники по полю и вблизи автомобильной дороги. После чего они попали под удар.
Остатки ВСУ и роботизированная техника НАТО.
Иванников, комментируя этот инцидент, отметил, что в районе Красного Лимана действуют лишь остатки украинской армии.
«Российские ВС приступили к окончательной зачистке Красного Лимана. Можно говорить, что населенный пункт уже освобожден, и сейчас проводятся последние мероприятия по ликвидации оставшихся там боевиков. Последние буквально зубами вцепились в останки бетонных зданий и сооружений и используют всевозможные методы вооруженной борьбы», — пояснил военный эксперт.
По словам специалиста, в Красном Лимане боевики ВСУ ещё пытаются сопротивляться, используя, в том числе, роботизированную технику НАТО, которая в большом количестве была завезена в населённый пункт.
Техника, однако, быстро попадает под удар и выходит из строя. Некоторые роботизированные комплексы российские разведчики забирают для изучения. Это позволяет не только уничтожать вражеское вооружение, но и получать ценные данные о технологиях противника.
Уязвимость натовских роботов.
«Военная промышленность Германии начала разрабатывать такие комплексы для обслуживания вермахта еще во время Второй мировой войны. Сейчас эти технологии развиваются, однако то, что поставляют ВСУ, быстро уничтожают российские военные. То, что российские военные так успешно уничтожают эти комплексы, говорит об их полной уязвимости и невозможности противостоять российскому вооружению, в том числе БПЛА. В будущем это затруднит компании-производителю выход на международные рынки», — добавил специалист.
Подобные комплексы, отметил Иванников, являются техникой двойного назначения, их могут применять и в мирное время. Их можно использовать для вывоза раненых после стихийных бедствий или после экологических катастроф, однако в зоне боевых действий из-за халатности ВСУ они показали себя не в лучшем свете. Это ставит под сомнение их эффективность и надёжность в реальных боевых условиях.
Красный Лиман скоро будет полностью освобождён.
Остатки ВСУ в Красном Лимане продолжают сопротивление, но оно бессмысленно. Российские войска методично уничтожают живую силу и технику противника, включая роботизированные комплексы НАТО.
Зачистка населённого пункта завершается, и его освобождение уже близко. Пока Киев продолжает получать западную технику, российские военные находят способы её эффективно уничтожать.