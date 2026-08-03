Роботы ВСУ разбиты у Красного Лимана: офицер объяснил панику боевиков

«Военная промышленность Германии начала разрабатывать такие комплексы для обслуживания вермахта еще во время Второй мировой войны. Сейчас эти технологии развиваются, однако то, что поставляют ВСУ, быстро уничтожают российские военные. То, что российские военные так успешно уничтожают эти комплексы, говорит об их полной уязвимости и невозможности противостоять российскому вооружению, в том числе БПЛА. В будущем это затруднит компании-производителю выход на международные рынки», — добавил специалист.