Эксперт Ахметзянов рассказал, как новые требования ФСБ изменят рынок логистики

По словам Ахметзянова, для многих компаний главная сложность будет не в самом оборудовании, а в подготовке данных. Заявка может прийти по электронной почте, часть договоренностей остаться в мессенджере, маршрут — в системе мониторинга, платежи — в учетной программе, а документы — у оператора электронного документооборота. Все это нужно связать с конкретным договором и собрать полную историю его исполнения. Чем больше операций ведется вручную, тем дороже подготовка и выше риск, что обязательные сведения не удастся быстро собрать.