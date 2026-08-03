Эксперт Ахметзянов рассказал, как новые требования ФСБ изменят рынок логистики

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Выполнение новых требований к хранению данных и техническому взаимодействию с ФСБ, включая внедрение системы технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ), может ускорить укрупнение российского рынка транспортно-экспедиционных услуг. Об этом сообщил ТАСС директор по развитию компании «Цифровизация транспорта» — разработчика цифровой логистической платформы «Каргоран» (CARGO.RUN) Фаем Ахметзянов.
К середине июля в реестре уведомлений о транспортно-экспедиционной деятельности, который действует с 1 марта 2026 года на платформе «ГосЛог», было более 70 тыс. записей. После размещения сведений в реестре экспедитор должен в течение 45 календарных дней подать в орган ФСБ заявление о начале взаимодействия. Затем компания вместе с уполномоченным подразделением согласует порядок технического подключения.
«Новые требования создают выраженный эффект масштаба. Базовые обязанности почти одинаковы для экспедитора с десятками договоров и компании, которая исполняет тысячи договоров. Обоим нужны защищенное хранение данных, ответственные сотрудники, техническое подключение и дальнейшая поддержка системы. Для части малого бизнеса при такой структуре затрат экспедирование может перестать окупаться: компании либо откажутся от него, либо войдут в более крупные структуры. Это и может ускорить укрупнение рынка», — сказал эксперт.
По словам Ахметзянова, для многих компаний главная сложность будет не в самом оборудовании, а в подготовке данных. Заявка может прийти по электронной почте, часть договоренностей остаться в мессенджере, маршрут — в системе мониторинга, платежи — в учетной программе, а документы — у оператора электронного документооборота. Все это нужно связать с конкретным договором и собрать полную историю его исполнения. Чем больше операций ведется вручную, тем дороже подготовка и выше риск, что обязательные сведения не удастся быстро собрать.
Законодательство допускает использование программно-технических средств, принадлежащих другому экспедитору, если это согласовано с уполномоченным подразделением ФСБ. Несколько крупных участников отрасли уже работают над общими решениями, отметил собеседник агентства.
«Появление таких решений может снизить для небольших компаний расходы на подключение и дальнейшее сопровождение. Но даже при использовании внешней системы ответственность за выполнение требований законодательства остается на самом экспедиторе: именно он отвечает за полноту, хранение и предоставление сведений», — добавил Ахметзянов.