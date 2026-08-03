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На Конном острове в Иркутске открылось арт-пространство «И-сторис»

Иркутск, НИА-Байкал — 2 августа на острове Конный открылось иммерсивное арт-пространство «И-сторис».

Источник: НИА Байкал

Новая экспозиция объединяет пять арт-объектов и дает возможность жителям и гостям города пройти исторический путь Иркутска длиной в 365 лет всего за шесть минут.

Проект позволяет увидеть, каким город был в разные эпохи. Арт-объекты выполнены в виде окон. Каждое из них посвящено отдельной странице истории: основанию Иркутского острога, времени декабристов, прибытию первого поезда Транссибирской магистрали, Всесоюзной ударной комсомольской стройке и современному Иркутску.

Особенностью пространства является интерактивный формат: у каждого окна размещен QR-код, перейдя по нему, можно услышать аудиорассказы, сообщает пресс-служба администрации города.

Шестое окно — «Окно будущего» — еще предстоит наполнить рассказами, и автором сможет стать любой желающий, отметили организаторы проекта.