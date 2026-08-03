На Конном острове в Иркутске открылось арт-пространство «И-сторис»

Новая экспозиция объединяет пять арт-объектов и дает возможность жителям и гостям города пройти исторический путь Иркутска длиной в 365 лет всего за шесть минут.
Проект позволяет увидеть, каким город был в разные эпохи. Арт-объекты выполнены в виде окон. Каждое из них посвящено отдельной странице истории: основанию Иркутского острога, времени декабристов, прибытию первого поезда Транссибирской магистрали, Всесоюзной ударной комсомольской стройке и современному Иркутску.
Особенностью пространства является интерактивный формат: у каждого окна размещен QR-код, перейдя по нему, можно услышать аудиорассказы, сообщает пресс-служба администрации города.
Шестое окно — «Окно будущего» — еще предстоит наполнить рассказами, и автором сможет стать любой желающий, отметили организаторы проекта.