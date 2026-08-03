Немцам запретили мыть автомобили и поливать газоны и сады: с чем связаны ограничения

В немецких городах вводят запреты на излишнее использование воды. Об этом сообщает Bild.
«Вода в дефиците. Более 100 городов и округов Германии уже ввели запреты, чтобы ограничить потребление воды», — пишут журналисты.
Так, немцам теперь запрещено наполнять бассейны в садах, поливать газоны и мыть автомобили. Жителям Ганновера запретили поливать сады, когда температура воздуха достигает +27 градусов, а в Потсдаме запрещено поливать сады государственного дворца.
Издание уточняет, что в большинстве из 109 немецких городов и районов уже изданы нормативные акты о водосбережении, которые затрагивают и сельское хозяйство. То есть немцам запретили откачивать воду из рек или озер, однако именно эту воду в основном используют для орошения полей.
Причиной подобных ограничений стали малоснежная зима, засушливая весна и аномально жаркое лето.
При этом 31 июля сообщалось, что засуха на Рейне в Германии привела к застреванию судов и вынудила ФРГ остановить производство. Контрольный уровень самого важного внутреннего торгового коридора Германии за последние дни упал почти до 25 сантиметров, приблизившись к рекордно низкому уровню, зафиксированному в 2018 году. Суда могут перевозить значительно меньше грузов по Рейну, что требует увеличения их количества для транспортировки того же объема и делает перевозку более дорогой.
Напомним, что Европу экстремальная жара охватила в июне. Из-за высоких температур снизилась стоимость урожая зерновых культур. А до этого все территории Венгрии объявили максимальный, третий уровень опасности из-за жары.
А уже 2 августа премьер-министр страны Петер Мадьяр заявил, что единственная в Венгрии атомная электростанция «Пакш», которая вырабатывает почти половину электроэнергии в стране, будет отключена. Причиной отключения он назвал падение уровня воды в реке Дунай до рекордно низкого уровня.
По прогнозам специалистов, в ближайшие недели уровень воды в Дунае останется слишком низким, чтобы использовать реку для охлаждения реакторов. В связи с этим в настоящий момент АЭС загружена менее чем наполовину от своей проектной мощности.