Немцам запретили мыть автомобили и поливать газоны и сады: с чем связаны ограничения

При этом 31 июля сообщалось, что засуха на Рейне в Германии привела к застреванию судов и вынудила ФРГ остановить производство. Контрольный уровень самого важного внутреннего торгового коридора Германии за последние дни упал почти до 25 сантиметров, приблизившись к рекордно низкому уровню, зафиксированному в 2018 году. Суда могут перевозить значительно меньше грузов по Рейну, что требует увеличения их количества для транспортировки того же объема и делает перевозку более дорогой.