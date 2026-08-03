Стал известен перечень 19 самых дефицитных профессий в Омске

Среди рабочих и строительных специальностей наиболее заметен дефицит дворников (2 резюме на вакансию), маляров, штукатуров и отделочников (2,2), а также электромонтажников, электромонтеров и техников-электриков (2,3). Часто требуются токари, фрезеровщики и шлифовщики, слесари и сантехники (2,5). В число дефицитных специалистов также вошли автослесари и автомеханики — 2,6, машинисты — 3,2, сварщики — 3,3 и монтажники — 3,5.