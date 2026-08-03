Стал известен перечень 19 самых дефицитных профессий в Омске

Наиболее дефицитными специалистами, по данным hh.ru, в регионе остаются медицинские работники. На одну вакансию врача приходится всего 1,1 активного резюме (при норме от 4 резюме), фармацевта-провизора — 2,5, а медицинской сестры или медицинского бpaтa — 3. В руководящем составе — тоже нехватка кадров: на вакансию главного врача или заведующего отделением приходится 3,3 резюме.
Среди рабочих и строительных специальностей наиболее заметен дефицит дворников (2 резюме на вакансию), маляров, штукатуров и отделочников (2,2), а также электромонтажников, электромонтеров и техников-электриков (2,3). Часто требуются токари, фрезеровщики и шлифовщики, слесари и сантехники (2,5). В число дефицитных специалистов также вошли автослесари и автомеханики — 2,6, машинисты — 3,2, сварщики — 3,3 и монтажники — 3,5.
В сфере операций с недвижимостью на одну вакансию агента приходится всего 1,3 резюме. Также в Омской области, по данным экспертов, наблюдается нехватка поваров, пекарей и кондитеров (1,9) и персонала в розничной торговле (на вакансию продавца-консультанта или кассира приходится 3,6 резюме). Индекс среди ветеринарных врачей составляет 3,4 резюме на вакансию, зоотехников — 3,7, а агрономов — 3,8.
Специалисты ресурса отмечают, что предлагаемая средняя зарплата по дефицитным специальностям часто заметно превышает средние значения по региону. Так, средняя предлагаемая зарплата для рабочего персонала в Омской области сейчас составляет 140,6 тысячи рублей, для домашнего, обслуживающего персонала — 96,6 тысячи рублей, однако для специалистов сферы продаж, обслуживания клиентов — 60,6 тысячи рублей.