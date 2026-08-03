«Шоссе инноваторов» под Новосибирском приведут в порядок за 29 миллионов

До 15 сентября подрядчик должен устранить дефекты и уложить асфальт на площади более 9 тысяч квадратных метров. Кроме того, компания выиграла ещё один тендер на ремонт дороги «Академгородок — Каменушка — посёлок Ключи». Там нужно заасфальтировать 3 780 квадратных метров, и работы планируется завершить до 30 декабря.