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«Шоссе инноваторов» под Новосибирском приведут в порядок за 29 миллионов

Подрядчик снизил начальную стоимость более чем на четверть.

Источник: НДН.ИНФО

В Новосибирской области выбрали подрядчика для ремонта дороги «Академгородок — Каменушка». Победителем стала компания «Русстройбизнес», которая согласилась выполнить работы за 29,2 миллиона рублей. Начальная цена аукциона была около 40 миллионов, и компания снизила её на 26,9%.

До 15 сентября подрядчик должен устранить дефекты и уложить асфальт на площади более 9 тысяч квадратных метров. Кроме того, компания выиграла ещё один тендер на ремонт дороги «Академгородок — Каменушка — посёлок Ключи». Там нужно заасфальтировать 3 780 квадратных метров, и работы планируется завершить до 30 декабря.

Эти контракты — важный шаг к обновлению дорог рядом с наукоградом.

Татьяна Картавых