На Дальнем Востоке появился первый дайв-центр для аттестации дайверов

Как отметили в министерстве, по закону, который вступил в силу 1 июля 2024 года, теперь легально сопровождать туристов на подводных маршрутах могут только специалисты, прошедшие квалификационный экзамен и внесенные в единый федеральный реестр Министерства экономического развития РФ.