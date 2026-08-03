На Дальнем Востоке появился первый дайв-центр для аттестации дайверов

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 августа. /ТАСС/. Дайв-центр на сахалинском острове Монерон стал первой площадкой на Дальнем Востоке, где дайверы смогут пройти аттестацию, сообщили в Министерстве туризма Сахалинской области.
Прохождение аттестации позволяет исключить неквалифицированные кадры и гарантировать, что группу ведет специалист, владеющий международными протоколами спасения и оказания первой помощи. Первые аттестационные сессии на базе дайв центра «Монерон» запланированы на 22 и 29 августа, а также на 5 сентября 2026 года.
«Дайв-центр “Монерон” вошел в состав 11 аттестационных площадок страны, где инструкторы проводники по подводному туризму смогут пройти обязательную процедуру подтверждения квалификации», — говорится в сообщении.
Как отметили в министерстве, по закону, который вступил в силу 1 июля 2024 года, теперь легально сопровождать туристов на подводных маршрутах могут только специалисты, прошедшие квалификационный экзамен и внесенные в единый федеральный реестр Министерства экономического развития РФ.
«Центр соответствует всем необходимым нормативным требованиям, соблюдает действующие стандарты в области дайвинга, располагает необходимой инфраструктурой и оборудованием, а также штатом квалифицированного персонала», — подчеркнули в ведомстве.