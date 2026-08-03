В МВД рассказали, какую информацию россиянам не стоит публиковать в соцсетях

Ранее аналитики рассказали, что аферисты перешли от грубого запугивания к более нейтральным и позитивным формулировкам, не вызывающим у жертвы защитной реакции. 53% всех мошеннических рассылок теперь содержат сообщения, которые создают ощущение пользы или скорой выгоды. Самой распространенной схемой остаются уведомления о выигрыше. Хотя их эффективность снизилась на 15% в 2026 году, они всё ещё лидируют.