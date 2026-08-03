Нарколог назвал признаки алкоголизма

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Продолжительность хранения бутылок со спиртным дома может указывать на алкоголизм, предупредил психиатр-нарколог и психотерапевт Алексей Казанцев.
«Самый основной и простой тест — сколько времени купленный алкоголь хранится в домашнем баре», — пишет 360.ru со ссылкой на слова Казанцева.
По словам нарколога, если алкоголь сразу выпивается, либо если частота употребления увеличивается, то стоит задуматься о наличии зависимости. Казанцев назвал это основными прогностическими признаками.