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Нарколог назвал признаки алкоголизма

Казанцев: длительность хранения алкоголя в баре может указывать на алкоголизм.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Продолжительность хранения бутылок со спиртным дома может указывать на алкоголизм, предупредил психиатр-нарколог и психотерапевт Алексей Казанцев.

«Самый основной и простой тест — сколько времени купленный алкоголь хранится в домашнем баре», — пишет 360.ru со ссылкой на слова Казанцева.

По словам нарколога, если алкоголь сразу выпивается, либо если частота употребления увеличивается, то стоит задуматься о наличии зависимости. Казанцев назвал это основными прогностическими признаками.