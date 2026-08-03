Бернем пообещал быть безжалостным к нелегалам и сократить их поток в Британию

Британские власти намерены «безжалостно» ограничивать число нелегальных мигрантов, прибывающих в страну на лодках. Об этом заявил недавно вступивший в должность премьер-министра Энди Бернем.
«Мы собираемся быть безжалостными. Люди хотят, чтобы этот вопрос был решен», — цитирует заявление главы правительства британское издание Guardian.
Также Бернем заявил, что как минимум вдвое увеличит число силовиков на британской стороны Ла-Манша, подчеркнув необходимость «вернуть контроль над границей».
Британский премьер-министр Энди Бернем заявил, что власти будут «безжалостно» снижать число прибывающих на лодках в страну нелегальных мигрантов.
При этом Великобритания работает и в противоположном направлении. Планируется принять и разместить порядка 10 тысяч беженцев в рамках новой программы. Цель проекта — создать для беженцев безопасные и легальные пути для прибытия в страну и предотвратить прибытие нелегальных мигрантов на лодках.
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Тем временем беспрецедентный миграционный скандал с марокканскими нелегалами, хлынувшими в испанскую Сеуту, поставил под угрозу стабильность всего Евросоюза.