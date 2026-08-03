Бернем пообещал быть безжалостным к нелегалам и сократить их поток в Британию

При этом Великобритания работает и в противоположном направлении. Планируется принять и разместить порядка 10 тысяч беженцев в рамках новой программы. Цель проекта — создать для беженцев безопасные и легальные пути для прибытия в страну и предотвратить прибытие нелегальных мигрантов на лодках.