Волгоградская область — 9‑е место на Спартакиаде по регби‑7

Тем ценнее три победы подряд в плей‑офф: в регби‑7 темп предельно высокий, а исход встречи нередко решают секунды и эпизоды. Волгоградцы сумели не только удержать преимущество, но и наращивать его в концовках встреч, проявив характер и дисциплину. Попадание в десятку при участии 15 сильнейших региональных сборных — серьёзное достижение, которое подчёркивает поступательное развитие регби в регионе.