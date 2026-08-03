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Волгоградская область — 9‑е место на Спартакиаде по регби‑7

В Казани на стадионе «Центральный» завершилась программа II Всероссийской Спартакиады сильнейших спортсменов.

В Казани на стадионе «Центральный» завершилась программа II Всероссийской Спартакиады сильнейших спортсменов России по регби‑7 среди мужских команд. Сборная Волгоградской области провела второй день соревнований без поражений в утешительной сетке и по итогам плей‑офф за 9−15‑е места заняла 9‑ю строчку в итоговой турнирной таблице.

На стадии четвертьфинала волгоградцы уверенно обыграли команду Пермского края — 36:14. В полуфинале за 9−12‑е места сборная Волгоградской области взяла верх над Краснодарским краем — 31:21. В матче за 9‑е место команда одолела сборную Липецкой области со счётом 26:19, закрепив за собой место в топ‑10.

При этом стартовые матчи турнира волгоградцы провели в так называемой «группе смерти»: соперниками по группе стали будущие медалисты Спартакиады (Московская область и Республика Татарстан). Именно встречи с сильнейшими командами на ранней стадии предопределили путь волгоградцев в нижнюю сетку — попади сборная в другую группу, турнирный расклад мог бы быть принципиально иным.

Тем ценнее три победы подряд в плей‑офф: в регби‑7 темп предельно высокий, а исход встречи нередко решают секунды и эпизоды. Волгоградцы сумели не только удержать преимущество, но и наращивать его в концовках встреч, проявив характер и дисциплину. Попадание в десятку при участии 15 сильнейших региональных сборных — серьёзное достижение, которое подчёркивает поступательное развитие регби в регионе.

Итоговое положение команд:

1. Москва.

2. Московская область.

3. Республика Татарстан.

4. Пензенская область.

5. Красноярский край.

6. Ростовская область.

7. Санкт-Петербург.

8. Калининградская область.

9. Волгоградская область.

10. Липецкая область.

11. Краснодарский край.

12. Новосибирская область.

13. Пермский край.

14. Курская область.

15. Челябинская область.

Александр Веселовский.

Фото: Федерация регби России.

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