Волгоградская область — 9‑е место на Спартакиаде по регби‑7

В Казани на стадионе «Центральный» завершилась программа II Всероссийской Спартакиады сильнейших спортсменов России по регби‑7 среди мужских команд. Сборная Волгоградской области провела второй день соревнований без поражений в утешительной сетке и по итогам плей‑офф за 9−15‑е места заняла 9‑ю строчку в итоговой турнирной таблице.
На стадии четвертьфинала волгоградцы уверенно обыграли команду Пермского края — 36:14. В полуфинале за 9−12‑е места сборная Волгоградской области взяла верх над Краснодарским краем — 31:21. В матче за 9‑е место команда одолела сборную Липецкой области со счётом 26:19, закрепив за собой место в топ‑10.
При этом стартовые матчи турнира волгоградцы провели в так называемой «группе смерти»: соперниками по группе стали будущие медалисты Спартакиады (Московская область и Республика Татарстан). Именно встречи с сильнейшими командами на ранней стадии предопределили путь волгоградцев в нижнюю сетку — попади сборная в другую группу, турнирный расклад мог бы быть принципиально иным.
Тем ценнее три победы подряд в плей‑офф: в регби‑7 темп предельно высокий, а исход встречи нередко решают секунды и эпизоды. Волгоградцы сумели не только удержать преимущество, но и наращивать его в концовках встреч, проявив характер и дисциплину. Попадание в десятку при участии 15 сильнейших региональных сборных — серьёзное достижение, которое подчёркивает поступательное развитие регби в регионе.
Итоговое положение команд:
1. Москва.
2. Московская область.
3. Республика Татарстан.
4. Пензенская область.
5. Красноярский край.
6. Ростовская область.
7. Санкт-Петербург.
8. Калининградская область.
9. Волгоградская область.
10. Липецкая область.
11. Краснодарский край.
12. Новосибирская область.
13. Пермский край.
14. Курская область.
15. Челябинская область.
Александр Веселовский.
Фото: Федерация регби России.