Правительство направит более 250 млрд на поддержку авиастроения — включая МС-21

IrkutskMedia, 3 августа. После заседания правительства РФ Михаил Мишустин провёл совещание по развитию отечественного авиастроения. Он напомнил, что в ходе рабочей поездки в Иркутск 24 июля президент страны Владимир Путин дал ряд поручений, в том числе по обеспечению стабильной загрузки производственной линии МС-21.
В текущем году на реализацию комплексной программы развития авиаотрасли направят свыше 250 млрд рублей. Средства пойдут на увеличение авансовых расчётов для поставки более 70 воздушных судов, подготовку производственных мощностей и финансирование поставки свыше 70 вертолётов Ми-8МТВ-1 для региональных авиакомпаний.
Также готовится инвестиционный проект для финансирования поставок Ил-114−300 для перевозок на Дальнем Востоке и самолётов «Байкал». Дополнительно 2,6 млрд рублей направят на достройку первых трёх серийных Ил-114−300.
С текущего года запускаются новые механизмы господдержки для создания коммерческих условий закупки самолётов, поступающих в парк с 2028 года, — субсидирование ставок по кредитам для авиа— и лизинговых компаний и развитие системы послепродажного обслуживания. Как заявил Мишустин, эти решения позволят обеспечить загрузку предприятий и обновление парка российских авиакомпаний отечественными самолётами. Контроль поручен первому вице-премьеру Денису Мантурову.
Напомним, что генеральный директор Иркутского авиационного завода Андрей Сойнов рассказал, на какие детали обращал внимание президент России во время визита и передал трудовому коллективу авиазавода привет от Владимира Путина.
"Мы прошли по всей поточной линии сборки самолёта МС-21, начиная от агрегатного производства и заканчивая уже крайним, первым серийным самолётом, который на следующей неделе мы готовим к проведению лётных испытаний. Неожиданно было внимание президента к деталям сборки и технологии, какие-то конкретные частные вопросы непосредственно на производстве.
Основной вопрос Владимира Владимировича: что необходимо для обеспечения равномерной, ритмичной загрузки нашего предприятия, нашей поточной линии МС-21. Отдельно мы обсудили вопрос обеспечения поставок самолёта ЯК-130 нашим заказчикам. И это перспективное направление, которое, несомненно, требует внимания руководства страны.
По завершении визита Владимир Владимирович просил передать всему коллективу Иркутского завода спасибо за преданный труд, за самоотверженную работу на нашем заводе", — рассказал Андрей Сойнов.
В ходе посещения Иркутска 24 июля глава государства осмотрел цеха отечественного самолета МС-21, где серийно собираются импортозамещенные лайнеры МС-21−310. Сейчас на ИАЗ ведётся сборка 18 серийных импортозамещённых гражданских лайнеров МС-21−310, разной степени готовности.