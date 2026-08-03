Правительство направит более 250 млрд на поддержку авиастроения — включая МС-21

С текущего года запускаются новые механизмы господдержки для создания коммерческих условий закупки самолётов, поступающих в парк с 2028 года, — субсидирование ставок по кредитам для авиа— и лизинговых компаний и развитие системы послепродажного обслуживания. Как заявил Мишустин, эти решения позволят обеспечить загрузку предприятий и обновление парка российских авиакомпаний отечественными самолётами. Контроль поручен первому вице-премьеру Денису Мантурову.