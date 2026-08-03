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В Биробиджане на Сопке отключат холодную воду из-за ремонта на водозаборе

В Биробиджане в микрорайоне Сопка временно отключат холодную воду.

В Биробиджане в микрорайоне Сопка временно отключат холодную воду. Причина — ремонтные работы на водозаборе «Сопка». Подачу воды остановят сегодня, 3 августа, с 13:00. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Без холодного водоснабжения останутся жители по адресам: улица Дружба, дома 2 и 3; улица Карла Маркса, дома 12, 14, 16, 18, 20, 22; улица Московская, дом 1а. Сроки завершения работ пока не называются — воду включат после их окончания.

В администрации Биробиджана принесли извинения за временные неудобства и рекомендовали жителям запастись водой на время ремонта. О возобновлении подачи воды сообщат дополнительно.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

Почта: red.habkp@phkp.ru