В Биробиджане на Сопке отключат холодную воду из-за ремонта на водозаборе

Без холодного водоснабжения останутся жители по адресам: улица Дружба, дома 2 и 3; улица Карла Маркса, дома 12, 14, 16, 18, 20, 22; улица Московская, дом 1а. Сроки завершения работ пока не называются — воду включат после их окончания.