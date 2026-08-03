Новости Красноярска 3 августа: бензин, запрет на парковку в центре, жара

Крупнейшие федеральные сети продают бензин по тем же ценам. Ни подорожания, ни удешевения не замечено. На их АЗС литр АИ-92 по-прежнему обходится в 63 рубля, АИ-95 стоит 67,59 рубля, дизель — 83,56 рубля. Из-за такой существенной разницы с конкурентами именно на этих станциях выстраиваются самые длинные очереди — время ожидания у колонки доходит до 25 машин. У других крупных сетевиков ценники остаются высокими: АИ-92 продают за 80,4 рубля, АИ-95 — за 85,4 рубля, а дизельное топливо достигло 99,9 рубля.