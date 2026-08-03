Новости Красноярска 3 августа: бензин, запрет на парковку в центре, жара

Понедельник, 3 августа, начинает рабочую неделю с жаркой погоды и важных новостей из самых разных сфер. Автомобилисты продолжают следить за турбулентностью на топливном рынке — на одной из сетей АЗС цены резко упали почти на 20 рублей. Городские власти ограничивают парковки в центре. А ученые составили список красивейших астрономических событий августа. Последние новости 3 августа 2026 читайте в специальном обзоре «АиФ-Красноярск».
Что с бензином в Красноярске 3 августа: резкое падение цен и очереди.
Топливный рынок преподнес водителям неожиданный сюрприз. Цены на бензин в крупной краевой сети заправок внезапно рухнули сразу на 20 с лишним рублей. В начале августа АИ-98 здесь стоит 96 рублей за литр, АИ-95 продают по 67 рублей, АИ-92 отпускают за 63 рубля, а дизельное топливо оценивают в 105 рублей.
По данным ежедневного индекса «Петрол Плюс», средняя стоимость бензина в Красноярском крае на 3 августа составила: АИ-92 — 86,34 рубля за литр, АИ-95 — 91,17 рубля, дизель — 99,9 рубля.
Крупнейшие федеральные сети продают бензин по тем же ценам. Ни подорожания, ни удешевения не замечено. На их АЗС литр АИ-92 по-прежнему обходится в 63 рубля, АИ-95 стоит 67,59 рубля, дизель — 83,56 рубля. Из-за такой существенной разницы с конкурентами именно на этих станциях выстраиваются самые длинные очереди — время ожидания у колонки доходит до 25 машин. У других крупных сетевиков ценники остаются высокими: АИ-92 продают за 80,4 рубля, АИ-95 — за 85,4 рубля, а дизельное топливо достигло 99,9 рубля.
Ограничения парковки в Красноярске 3 августа: где нельзя останавливаться.
Городская администрация предупреждает автомобилистов о масштабных временных запретах на остановку и стоянку транспорта. Ограничения связаны с проведением специальных мероприятий и действуют до 23:00 понедельника, 3 августа.
Оставить машину нельзя на следующих участках:
на улице Дубровинского от дома № 1 до пересечения с улицей Карла Маркса;
на нечетной стороне улицы Партизана Железняка от Аэровокзальной до Октябрьской;
на улице Пограничников от Ястынской до Кразовской;
на четной стороне улицы Дубровинского от Парижской Коммуны до Диктатуры Пролетариата.
Также водителям запретили въезд на парковку по нечетной стороне улицы Партизана Железняка (на участке от Аэровокзальной до Октябрьской).
Уроженец Красноярска Ваня Дмитриенко собрал «Лужники» и попал в Книгу рекордов России.
Музыкальная сцена страны покорилась таланту из Сибири. Популярный певец и уроженец Красноярска Ваня Дмитриенко официально вошел в Книгу рекордов России. Накануне, 2 августа, он стал самым молодым артистом в истории страны, которому удалось собрать полный стадион «Лужники» на сольном концерте. Послушать хиты сибиряка пришли 70 тысяч зрителей, факт установления рекорда подтвердил главный редактор издания Станислав Коненко.
В день грандиозного выступления красноярцу исполнилось 20 лет, девять месяцев и восемь дней. Ранее статус самого молодого покорителя главной арены страны удерживал Егор Крид — он собрал стадион в августе прошлого года.
Парад планет и Осетровая Луна: астрономические события в августе 2026.
Специалисты обсерватории Университета Решетнева составили календарь главных астрономических явлений августа. Месяц станет одним из самых насыщенных для любителей звездного неба. Уже со 2 августа Меркурий стал доступен для наблюдения невооруженным глазом на утреннем небе.
Главное космическое шоу ожидается 12 августа. Перед рассветом выстроятся в масштабный парад планет Юпитер, Меркурий, Марс, Уран, Сатурн и Нептун. В ночь с 12 на 13 августа наступит пик метеорного потока Персеиды. Благодаря новолунию небо будет максимально темным, и за городом можно будет увидеть до 120 падающих метеоров в час. А 28 августа красноярцы смогут наблюдать полнолуние, известное как «Осетровая Луна».
Оперативная сводка МЧС: горящий дом на Скальной и подъезд на Ключевской.
За минувшие сутки красноярские пожарные ликвидировали 13 возгораний и спасли 15 человек. Крупный инцидент произошел на улице Ключевской: там из-за неосторожного обращения с огнем вспыхнула входная дверь и мусор в подъезде многоэтажки. Тридцать жильцов эвакуировались самостоятельно, еще 15 человек спасли звенья газодымозащитной службы. Обошлось без пострадавших.
На улице Скальной из-за короткого замыкания сгорел частный жилой дом и припаркованный рядом автомобиль. Площадь пожара составила 375 квадратных метров, существовала угроза перехода огня на соседние постройки. Двое жильцов успели эвакуироваться до прибытия 22 спасателей. Всего за прошедшую неделю в крае произошло 52 пожара (два человека травмированы) и утонули восемь человек.
В Красноярске с размахом отметили День ВДВ.
Накануне, 2 августа, в Красноярске прошли торжества, посвященные Дню Воздушно-десантных войск России. Утром ветераны ВДВ, действующие военнослужащие, родственники десантников и представители властей возложили цветы и гирлянду к мемориалу воинам-интернационалистам, почтив память погибших героев.
Днем главное празднование развернулось на острове Татышев, где состоялся большой концерт с участием известных исполнителей.
Погода в Красноярске: синоптики обещают 30-градусную жару.
Первая рабочая неделя августа возвращает в Красноярск настоящее лето. Специалисты Гидрометцентра России прогнозируют жару и кратковременные дожди. В понедельник, 3 августа, днем воздух прогреется до +30 градусов при ясной погоде. К вечеру столбики термометров опустятся до +18 градусов, ночью возможен небольшой дождь. Во вторник, 4 августа, станет еще жарче — температура достигнет +31 градуса, ожидаются небольшие осадки.
Со среды зной начнет спадать. 5 августа прогнозируют до +29 градусов и облачную погоду без дождей, восточный ветер усилится до 3 метров в секунду. В четверг и пятницу дневная температура составит +28 градусов, временами пройдут дожди. По ночам к концу рабочей недели похолодает до +16…+17 градусов.
Напомним, для жарких дней у нас есть подборка бесплатных официально разрешенных пляжей Красноярска, а также места для сплавов на сапах и каяках.