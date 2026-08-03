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В Иркутске отметили 96-летие Воздушно-десантных войск

Иркутск, НИА-Байкал — У мемориального комплекса «Вечный огонь» состоялся митинг, посвященный 96-летию Воздушно-десантных войск России.

Источник: НИА Байкал

В торжественной обстановке военнослужащим и ветеранам боевых действий вручили награды.

В мероприятии приняли участие губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, депутат Законодательного Собрания региона Денис Ягодзинский, мэр Иркутска Руслан Болотов и первый заместитель мэра Светлана Колотовкина, председатель регионального отделения Союза десантников Вячеслав Лесин и его заместитель Кестутис Крикштунас, начальник Иркутского территориального гарнизона Сергей Михайлов, военный комиссар Иркутской области Андрей Буданов, начальник областного ДОСААФ Алексей Лысков.

«Воздушно-десантные войска во все времена были и остаются символом отваги, высокого профессионализма и несгибаемой силы духа. С честью выполнив свой воинский долг, вы продолжаете служить Родине, сохраняя боевые традиции, воспитывая молодежь на примерах истинного патриотизма, гражданской ответственности и любви к своей стране. Особую значимость эта работа приобретает сегодня, когда защитники России продолжают с честью отстаивать национальные интересы и безопасность нашего государства», — сказал Игорь Кобзев.

Руслан Болотов вручил десантникам благодарственные письма за многолетнюю общественную деятельность, вклад в патриотическое воспитание молодежи Иркутска.

«Крылатая пехота славится исключительным мужеством и отвагой. Вы чтите традиции, знаете цену боевому братству и настоящему товариществу. В этот день мы с глубоким уважением вспоминаем ветеранов Великой Отечественной войны, тех, кто боролся с терроризмом, участвовал в миротворческих миссиях. И гордимся бойцами, которые сегодня продолжают их дело в зоне проведения СВО. Спасибо вам за профессионализм, выдержку и верность присяге», — обратился к военнослужащим и ветеранам ВДВ Руслан Болотов.

Митинг завершился возложением гирлянды и цветов. Как сообщает пресс-служба мэрии, собравшиеся прошли колонной по улице Чкалова к памятнику Маргелову на бульваре Гагарина. У памятника Александру III работала полевая кухня, проводили показательные выступления, конкурсы и спортивные состязания.