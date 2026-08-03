Соцфонд установил график выплаты пенсий и пособий омичам на август

Уже 3 августа на счета омичей в банке будут перечислены детские пособия.
Напоминаем, что зачисление выплат в банках происходит в течение всего дня. Если средства не поступили утром, нужно дождаться перечисления до конца дня.
3 августа — семьям с детьми зачислят на счета в банки единое пособие, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих граждан, выплаты в связи с рождением первого ребенка и другие за июль.
5 августа — будет зачислена на банковский счет ежемесячная выплата из средств материнского капитала.
7, 14, 21 августа (в связи с тем, что даты зачисления 9 и 16 августа — выходные дни) — зачисление пенсий и ряда других выплат в банки.
Доставка пенсий и других выплат через почтовые отделения связи в Омской области началась с 1 августа и будет осуществляться по графику работы почты.