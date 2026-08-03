Черный дым и повторная детонация: в Сумах уничтожены тайные склады НАТО

Над Сумами поднялся густой черный дым после прилетов ФАБ по промышленной территории. Очевидцы сообщают о повторной детонации.
В эксклюзивном комментарии aif.ru полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук объяснил, по каким целям отработали российские военные.
«В Сумы переброшены две бригады ВСУ. Они пытаются создать промежуточные оборонительные рубежи для замедления наступления наших войск. Для обеспечения этих бригад организованы склады с вооружением и боеприпасами. Кроме того, на территории Сум и пригородов действуют предприятия, которые производят специальные средства для обеспечения ВСУ. Полагаю, по этим целям нанесены удары», — сказал он.
Матвийчук добавил, что Сумы входят в буферную зону, которую создают ВС РФ. В настоящее время ведется активная работа разведки по выявлению объектов ВСУ для последующего их уничтожения.