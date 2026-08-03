Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Черный дым и повторная детонация: в Сумах уничтожены тайные склады НАТО

В промышленной зоне Сум зафиксированы прилеты ФАБов. В эксклюзивном комментарии aif.ru полковник в отставке Анатолий Матвийчук объяснил, какие цели уничтожены ударами высокоточного российского вооружения.

Источник: Аргументы и факты

Над Сумами поднялся густой черный дым после прилетов ФАБ по промышленной территории. Очевидцы сообщают о повторной детонации.

В эксклюзивном комментарии aif.ru полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук объяснил, по каким целям отработали российские военные.

«В Сумы переброшены две бригады ВСУ. Они пытаются создать промежуточные оборонительные рубежи для замедления наступления наших войск. Для обеспечения этих бригад организованы склады с вооружением и боеприпасами. Кроме того, на территории Сум и пригородов действуют предприятия, которые производят специальные средства для обеспечения ВСУ. Полагаю, по этим целям нанесены удары», — сказал он.

Матвийчук добавил, что Сумы входят в буферную зону, которую создают ВС РФ. В настоящее время ведется активная работа разведки по выявлению объектов ВСУ для последующего их уничтожения.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше