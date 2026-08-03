Черный дым и повторная детонация: в Сумах уничтожены тайные склады НАТО

«В Сумы переброшены две бригады ВСУ. Они пытаются создать промежуточные оборонительные рубежи для замедления наступления наших войск. Для обеспечения этих бригад организованы склады с вооружением и боеприпасами. Кроме того, на территории Сум и пригородов действуют предприятия, которые производят специальные средства для обеспечения ВСУ. Полагаю, по этим целям нанесены удары», — сказал он.