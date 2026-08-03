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В Ростовской области на торги выставили здание бывшего детсада

Об этом сообщается на сайте ГИС Торги.

В Ростовской области на торги выставили здание бывшего детсада. Об этом сообщается на сайте ГИС Торги. В станице Егорлыкской на продажу выставили муниципальное здание, где раньше работали детские сады № 33 и № 29. Строение ввели в эксплуатацию еще в 1972 году. Общая площадь объекта составляет 228,5 квадратного метра. В состав лота входят три дополнительных помещения: кухня, прачечная и котельная площадью 63,3 квадратного метра, а также спортзал на 66,3 квадратного метра. Начальная цена лота установлена на уровне 5 315 000 рублей. Прием заявок стартует три августа и продлится до 24 числа. Сами торги запланированы на 27 августа.