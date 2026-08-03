В Хабаровске женщина получила 4 года колонии за продажу несуществующих щенков

Как установил суд, с сентября 2024 года по май 2025 года злоумышленница размещала в интернете объявления о продаже щенков пород «амстафф» и «стаффордширский терьер». Покупатели переводили ей полную оплату за животных, но собаки к ним так и не попадали. В 2024 году подсудимая прекратила заниматься разведением и передала всех имевшихся собак в другие питомники, но продолжала принимать деньги от доверчивых клиентов.