Иван Мохов из Хабаровска награждён за подвиг в зоне СВО медалью Жукова

Военнослужащий соединения материально-технического обеспечения Восточного военного округа, дислоцированного в Хабаровском крае, старший сержант Иван Мохов с первых дней воюет в зоне специальной военной операции, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Старшему сержанту Мохову была поставлена задача — эвакуировать технику, получившую повреждения в результате огневого налёта противника на линии боевого соприкосновения.
Несмотря на систематические обстрелы со стороны украинских вооружённых формирований, Иван сумел оценить обстановку и, умело маневрируя автомобилем, преодолеть опасный участок местности.
Он обеспечил маскировку отделения технического обслуживания, лично организовал ремонт и эвакуацию из опасной зоны обстрела повреждённой техники одного из подразделений российской группировки войск. Таким образом, сержант не позволил противнику ее захватить.
За проявленные отвагу и мужество при выполнении поставленных задач старший сержант Иван Александрович Мохов удостоен государственной награды — медали Жукова.