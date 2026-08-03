Число погибших марокканцев при попытке попасть в Сеуту выросло до 94

Ранее сообщалось, что мигранты, незаконно прибывшие в испанскую Сеуту, пытаются затеряться в разных районах города, прячась под мостами, на крышах домов, пляжах, в парках, трубах и других укрытиях. Сотни иностранцев по-прежнему находятся на побережье и прилегающих к границе улицах.