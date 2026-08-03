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Техника НАТО идет ко дну: Одесса и Николаев расплатились за атаки РФ

Россия наносит удары по сухогрузам, которые ВСУ используют для перевозки оружия и горючего. Эксперт в эксклюзивной беседе рассказал, как Киев маскирует военные грузы под гражданские и почему это не помогает.

Источник: Аргументы и факты

Киевский режим пытается хитрить, получая поставки военной техники на гражданских судах, однако российская разведка быстро вычисляет пиратов и наносит удар.

Военно-политический аналитик, моряк в прошлом Ян Гагин в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, что перевозят на тайных сухогрузах ВСУ. По его словам, Украина активно использует гражданский флот для доставки военных грузов, маскируя их под мирные перевозки.

Напомним, по данным Минобороны РФ, российские военные в ночь на 2 августа поразили ряд важных для ВСУ объектов, среди которых порты Украины и морские суда, задействованные в интересах ВСУ.

Уточняется, что в порту «Одесса» были поражены резервуары с горючим, предназначенным для обеспечения ВСУ; в порту «Николаев» — морской буксир, переоборудованный для применения безэкипажных катеров.

Кроме того, в акватории Черного моря недалеко от Затоки под удар попал сухогруз, перевозивший военное имущество ВСУ.

Гражданские суда под чужими флагами.

«Когда заходит вопрос о флоте — о транспортных, торговых судах, то чаще всего они действуют не под флагом Украины, а под флагами других государств. Речь обычно идет о главных поставщиках в лице стран НАТО. Здесь можно вернуться и к той самой зерновой сделке, с которой нас обманули. Нас втянули в нее, чтобы обеспечить Африку зерном, спасти людей от голода, а на самом деле зерно ушло в Европу. В итоге РФ помогала странам Африки сама. Уже тогда на гражданских судах, на которых вывозилось зерно из Украины, в Украину поставлялись оружие и боеприпасы», — пояснил эксперт.

Гагин отметил, что история использования гражданских судов для военных целей давняя.

«Сейчас Украине на таких судах поставляют горючее и другие военные средства. Это может быть любой военный транспорт, бронетехника, беспилотники. Если мы будем топить эти суда, то боевой потенциал ВСУ снизится», — добавил специалист.

Масштабные удары по портам и судам.

Минобороны РФ сообщило, что еще российские военные поразили за последние несколько дней.

В результате удара высокоточным оружием воздушного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами 1 августа поражены: в порту Одесса — резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для снабжения ВСУ.

Также дроноводы ударили по трем морским судам, участвующим в транспортировке вооружения и имущества военного назначения для ВСУ: три ударных БПЛА «Герань-2 сикер» и «Гербера сикер» обрушились на два сухогруза в Черном море южнее Одессы; барражирующий боеприпас «Ланцет» поразил грузовое судно на рейде порта «Черноморск».

Логистика ВСУ под огнём.

Россия системно уничтожает морскую логистику Украины. Сухогрузы, перевозящие оружие, горючее и военную технику, становятся законными целями.

Гражданские флаги и попытки маскировки не спасают — российская разведка вычисляет и наносит точные удары. Это снижает боеспособность ВСУ и уменьшает интенсивность атак на российские регионы.

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