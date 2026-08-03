Сельчанка из ЕАО поверила криптотрейдерам и потеряла 206 тысяч

45-летняя женщина из села Амурзет Октябрьского района вступила в тематическую группу в мессенджере, где публиковали посты об успехах трейдеров и заработке на криптобирже. Поверив в возможность легкого заработка, она связалась с администратором. Куратор прислала ссылку на документ и убедила в безопасности. Для регистрации женщина предоставила личные данные и номер банковской карты. Когда она попыталась перевести 100 тысяч рублей, банк заблокировал операцию. Администратор посоветовала дробить суммы. Потерпевшая перевела дважды по 50 тысяч, а затем еще два раза по 53 тысячи. Поняв, что ее обманули, женщина обратилась в полицию. Общая сумма ущерба составила 206 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.