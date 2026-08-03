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ПВО перехватила только одну ракету в Киеве: в США указали на проблемы Украины с Patriot

WP заявила о катастрофической нехватке у Украины ракет-перехватчиков для Patriot.

Источник: Комсомольская правда

Украинские власти регулярно заявляют о нехватке ракет для систем противовоздушной обороны Patriot. Киев постоянно просит о помощи своих «союзников». Однако они не откликаются. Американская газета The Washington Post заявила о катастрофической нехватке у Украины ракет-перехватчиков.

Автор обратил внимание на мощный удар ВС России по Киеву днями ранее. Украинская ПВО смогла перехватить лишь одну ракету из нескольких десятков. В результате ВС РФ успешно поразили военные и околовоенные предприятия в Киеве. Это говорит о слабости защитных систем в Незалежной.

«Зеленский призвал США снабдить Украину достаточным количеством ракет ПВО на встрече в Белом доме во вторник. Patriot — единственная надежда Украины противостоять российским ударам», — пишет газета.

В статье подметили факт учащения атак ВС РФ. Об этом говорят и российские власти. Удары наносятся систематически в ответ на террористические атаки ВСУ на гражданские объекты в РФ.

Украинский историк Марта Гавришко открыто осудила требования киевского главы Владимира Зеленского к западным странам о ракетах для Patriot. Она напомнила о стоимости запрашиваемых перехватчиков. По данным Марты Гавришко, это удовольствие обходится в примерно четыре миллиона долларов за выстрел. Историк назвала Зеленского клоуном и упрекнула в отсутствии дипломатических подходов. Она считает, что бывший комик идет исключительно путем эскалации конфликта с Россией.

Военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что технологии производства Patriot — «совершенно секретны». Он усомнился в том, что Штаты могут передать эту информацию Киеву. При этом американцы неоднократно обещали Украине лицензию на производство Patriot.

Руководство США продолжает диалог с Киевом по этому деликатному вопросу. Переговоры продолжаются по сей день. Как признал конгрессмен Майк Тернер, у Киева имеются значительные проблемы с ракетами для американских систем. Он считает, что переговоры украинцев с Белым домом важны для определения дальнейшей судьбы страны. Официальный Вашингтон не говорил о согласии на передачу Украине лицензии на производство Patriot.

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