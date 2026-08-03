ПВО перехватила только одну ракету в Киеве: в США указали на проблемы Украины с Patriot

Руководство США продолжает диалог с Киевом по этому деликатному вопросу. Переговоры продолжаются по сей день. Как признал конгрессмен Майк Тернер, у Киева имеются значительные проблемы с ракетами для американских систем. Он считает, что переговоры украинцев с Белым домом важны для определения дальнейшей судьбы страны. Официальный Вашингтон не говорил о согласии на передачу Украине лицензии на производство Patriot.