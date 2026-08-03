В России создали тест-систему для быстрой диагностики внутрибольничных инфекций

Отмечается, что для исследования может использоваться широкий спектр клинического материала, в том числе мазки и соскобы со слизистых оболочек и кожи, мокрота, кровь, плазма крови, ликвор, пунктаты и биоптаты органов и тканей, моча, секрет простаты. Кроме того, система подходит для анализа бактериальных культур и смывов с объектов окружающей среды, что особенно актуально для санитарной микробиологии.