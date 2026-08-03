На этой неделе мэрия Хабаровска запланировала ремонт пяти улиц

В частности, работы должны пройти на Воронежском шоссе, улицах Уборевича, Трехгорной и Салтыкова-Щедрина, а также в проезде возле клиники «Мать и Дитя» на улице Краснодарской. На них будет выполнен текущий ямочный ремонт. Кроме того, продолжится капитальный ремонт участка проспекта 60-летия Октября (от переулка Гаражного до улицы Большой), развязки проспект 60-летия Октября — улица 65-летия Победы и улиц Шеронова (от Волочаевской до Ленина), Серышева (от Тургенева до Знаменщикова) и Запарина (от переулка Конечного до улицы Ленина). Работы идут по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».