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На этой неделе мэрия Хабаровска запланировала ремонт пяти улиц

В частности, работы должны пройти на Воронежском шоссе, улицах Уборевича, Трехгорной и Салтыкова-Щедрина, а также в проезде возле клиники «Мать и Дитя» на улице Краснодарской. На них будет выполнен текущий ямочный ремонт. Кроме того, продолжится капитальный ремонт участка проспекта 60-летия Октября (от переулка Гаражного до улицы Большой), развязки проспект 60-летия Октября — улица 65-летия Победы.

В частности, работы должны пройти на Воронежском шоссе, улицах Уборевича, Трехгорной и Салтыкова-Щедрина, а также в проезде возле клиники «Мать и Дитя» на улице Краснодарской. На них будет выполнен текущий ямочный ремонт. Кроме того, продолжится капитальный ремонт участка проспекта 60-летия Октября (от переулка Гаражного до улицы Большой), развязки проспект 60-летия Октября — улица 65-летия Победы и улиц Шеронова (от Волочаевской до Ленина), Серышева (от Тургенева до Знаменщикова) и Запарина (от переулка Конечного до улицы Ленина). Работы идут по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».